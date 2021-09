Kas on asju, mille üle ei tohi nalja heita? Ma ei arva nii. Aga küsimus on, kus, millal ja kuidas seda teha, kirjutab Tartu ülikooli eetikaprofessor Margit Sutrop (Reformierakond).

Mulle meeldib hea nali. Ma olen hea meelega valmis ka enda üle naerma. Kui suudad enda üle naerda, siis see vabastab pingest. Pealegi, olen märganud, et kui suudad iseenda üle naerda, teeb see ka su kriitikud relvituks. Sest mis sa ikka pilkad seda, kes oma nõrkusi tunnistab. Seega ei tohiks ma pahandada ka karikatuuri üle, mis mu erakonda pilkab.