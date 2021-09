Marti Aavik FOTO: Tairo Lutter/Postimees

Nii nagu sõna on vaba, on vaba ka karikatuur ja karikaturist. Postimehe karikatuuri kõrval on lausa suurtähtedega kirjas: «Urmas Nemvalts joonistab». Sellega rõhutame, et see on karikaturisti isiklik kommentaar. Karikatuuriga tõsimeeli vaidlemine on vaidlejatele harva õnne toonud.

Tänase lehe pilt on aga tekitanud tormilise reaktsiooni. Sellepärast kommenteerin: tänases karikatuuris väljendatu ei kajasta Postimehe toimetuse hinnangut Eesti valimissüsteemile.

Postimehe toimetuse käsutuses ei ole mingeid materjale, mis tõendaks, et Eestis on sarnaselt Venemaaga e-valimisi võltsitud. Karikatuur on isiklik, aga juhtkiri toimetuse jagu. Ütleme tänases juhtkirjas, et Eesti e-valimised on järjepideva, usaldusväärse rahvusvahelise kontrolli all olnud nende algusest alates. Venemaa puhul keeldus OSCE missioon isegi valimiste tavavaatlusest, sest Vene riik ei loonud selleks mõistlikke tingimusi.

Tänu unikaalsusele on Eesti e-hääletust uuritud ja testitud läbi ajaloo, seni ei ole leitud ühtegi fakti, mis lubaks usutavalt eeldada e-valimiste võltsimist. Küll aga on süsteemi uuendatud ja täiendatud, et see vastaks üha uuenevatele turvanõudmistele.

Meenutan, et Eesti valitsust on aastaid juhtinud Keskerakond, kes opositsioonis olles oli väga kriitiline e-valimiste suhtes. Jüri Ratase peaministriks olemise ajal toimusid Eestis kahed valimised, sh e-valimised. Tema teises valitsuskoalitsioonis oli ka e-valimiste suhtes kriitiline EKRE ning IT-ministri portfell oli lausa nende käes. Ka nende mitmed ministrid ei suutnud vaatamata sellele, et nende käsutada olid riigi vahendid, leida usutavaid tõendeid e-valimiste ebausaldusväärsuse kohta.

Nemvaltsi karikatuur. FOTO: Repro

Eestis ei korralda valimisi parteid ega valitsus, vaid vabariigi valimiskomisjon. Eestis on loodud kõik deomokraatlikes riikides ette nähtud võimalused valimiste vaatlemiseks. Meil on võimalus valimiste protseduuride rikkumisi ja tulemuste kokku arvamist vaidlustada kuni kohtuteni välja.

E-valimiste kohta on Kristjan Vassil, Mihkel Solvak, Priit Vinkel ja Alexander H. Trechsel kirjutanud teadustöö, milles analüüsitakse hüpoteesi, et e-valimised soosivad teatud erakondi. Autorid jõudsid järeldusele, et e-hääletamine ei soosi kindlaid erakondi. Nimelt ei saa ükski erakond tänu e-hääletamisele eelist, sest lihtsalt osa konkreetse erakonna valijatest vahetas hääletamise viisi. Nad läheksid sama erakonda valima suure tõenäosusega ka ilma selle võimaluseta, aga kuna see võimalus on neile antud, siis nad kasutavad seda.