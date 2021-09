Eesti on kaubanduspinnalt maailma tippude seas. Sellest hoolimata ehitatakse ostukeskusi Eestis aina juurde, vaatamata sellele, et mitmed neist on juba tühjad või tühjenemas. Nii ei pea olema, kirjutab keskkonnaajaloolane Krister Kruusmaa.

1990. ja 2000. aastatel oli ostukeskuste võidukäik Eestis mõistetav. Arvestades vaimustust lääne kaupadest ja linnaruumis olevaid tühimikke, oli see ehk isegi loomulik areng. Ühiskonna praeguses arenguetapis on aga õigustatud küsimus, kas meid siia toonu viib ka edasi. Kuigi me pole jõudnud viie rikkaima riigi hulka, oleme kaubanduspinna osas maailma absoluutsete tippude hulgas. Sellest hoolimata ehitatakse ostukeskusi Eestis aina juurde, vaatamata sellele, et mitmed neist on juba tühjad või tühjenemas.