Iduettevõtetest on saanud märkimisväärne jõud Eesti majanduses. Tuhatkond ettevõtet annab tööd ligi 7000 inimesele, luues ligi kolm protsenti SKTst. Seitse Eesti iduettevõtet on väärt üle miljardi dollari, mis on Euroopa riikide hulgas üks parimaid tulemusi. Paljud iduettevõtted tegutsevad infotehnoloogia valdkonnas, kus keskmised palgad on Eesti kõrgeimad. Ka riik toetab jõudsalt iduettevõtteid, nii investeeringute kui nt ka start-up-viisade kaudu. Iduettevõtete kasv on kiirem kui teiste ettevõtete kasv Eestis. Eesti majanduse tulevik on nende ettevõtete ja ettevõtjate nägu.