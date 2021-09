Minu vanavanemad ei mahtunud paati. Nad pidid kolmekuuse tütre ja seitsmeaastase pojaga sõitma põhjarannikult tagasi Rakverre. 80 kilomeetrit. Hobusega. Vihmasel sügiskuul. Ajal, mil käis sõda. Onu rääkis kord põgusalt, kuidas nad peitsid end Jõelähtme kiriku taga. Et varjuda üle lendavate Vene hävituslennukite eest, mis pommitasid põgenikevoore. Võib-olla samade, mis hiljem lasid Juminda juures põhja haavatuid vedanud laatsaretlaeva Moero. See ei olnud film, mida me kinos pärani silmi vaatame, see oli tolleaegse esimese klassi poisi päris elu. Valikud, mida vanemad pidid tegema laste tuleviku nimel. See ei olnud rõivatüki või vihikupaberi valik, see oli valik elu ja surma vahel.