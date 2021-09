Inimese kõige kallim varandus siin maamuna peal on tervis. Ainukesed, kes suudavad seda varandust kaitsta ja alles hoida, on arstid. Teie, kõige pühendunumad õiguskaitsjad, olge te Allar Jõks, Ülle Madise või keegi teine, olge head, jätke tervise kaitsmine arstide kätte.

Vaatasin, et Toompeale kogunes inimesi, kes nõudsid vabadust. Vabadust vabalt elada. Ei vaidle vastu. Aga on asjaolusid, mis ei lase seda vabadust nautida. On see tundmatu salakaval Covid, kes meie kallimat varandust tahab hävitada. Mina usun, et arstid vaenlase võidavad ja vabaduse tagasi toovad.