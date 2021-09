Võrreldes mõne teise esmatähtsa üldist tervistoonust või elanikkonnale turvalisust ja kaitstust pakkuva professionaalse grupiga, ei ole sotsiaalala palkade konkurentsivõime viimase kümne aasta jooksul märkimisväärselt paranenud. 2020. aasta andmetel kasvas sotsiaalhoolekande valdkonna töötajate keskmine palk aastaga viis protsenti ja oli 1062 eurot, mis on Eesti keskmisest brutopalgast 27 protsenti väiksem. Üleüldine palgatase selles sektoris on endiselt madal. Samuti mitte kõik asutused üle Eesti ei saa lubada hooldajale või tegevusjuhendajale neljakohalise palga maksmist. Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni kindel positsioon siinjuures on see, et professionaalne ja koolitatud hoolekandetöötaja on nõutud spetsialist, kelle töö peab saama vääriliselt tasustatud.