Riigikogus oli 13. septembril teisel lugemisel elektrituruseaduse muudatus, mis võimaldab Narva kateldes massilisele puidu põletamisele elektritarbijate rahakotist peale maksta. Puidu masspõletamisel on ulatuslikud ebasoovitavad tagajärjed nii meie metsadele, elurikkusele kui ka süsinikuheitele. On kahetsusväärne, et riigikogu arutelu saatis klassikaline õlgmeheks nimetatud demagoogiavõte, mille abil sõnastati meelega valesti ja naeruvääristati keskkonnakaitsjate muret. On häbiväärne, kuidas otsustajad rääkisid metsast eelkõige kitsalt puidu müügist saadavast kasust lähtuvalt, eirates metsa teisi väärtusi, kliimamuutust ning elurikkuse kriisi. Metsapuudel on meile pakkuda märgatavalt rohkem, kui arutlusel oleva seaduse selgitused sõnastavad. Õnneks on riigikogu liikmetel otsustava nupuvajutuse eel veel aega meelt muuta.