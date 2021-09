Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Pandeemia ohjamise meetmetele vaatamata viirus üha levib. Isehakanud epidemiolooge sigineb aina juurde ja infoliiasus kasvab kiiresti. Selles olukorras on vaja, et valitsus infoedastuse korrastaks.

Covid-19 pandeemia on kestnud maailmas üle pooleteise aasta. Jooksva aasta septembri teise dekaadi alguseks oli maailmas Johns Hopkinsi Ülikooli koroonakeskuse andmeil nakatunuid peaaegu 225 miljonit inimest, surmajuhte 4,6 miljonit. Eestis on (19.09 seisuga – toim) nakatunuid kogu pandeemia vältel 149 776 ja surmajuhte 1326. Eesti nakkusinfo andmeil langes 2020. aasta esimesele poolaastale 2072 nakatumisjuhtu ja 2021. esimesele poolaastale üle 105 000 juhu. Niisiis on aastate vahel viiekümnekordne ülekaal, kusjuures terviseministrina teenib rahvast üks ja seesama poliitik Tanel Kiik.