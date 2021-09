Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Huvi kogukondade vastu kasvab. Kogukondi mainitakse erinevates riiklikes arengukavades ja programmides aina sagedamini. Riigi asutatud Kodanikuühiskonna Sihtkapital lähtub oma tegevuses ja kogukondade toetamises kodanikuühiskonna programmist 2021–2024. Programm seab eesmärgiks võimekad ja hoolivad kogukonnad, mis peaksid arendama ümbritsevat elukeskkonda. Arengukavas on eelkõige käsitletud piirkondlikke kogukondi, ent kogukonnad võivad olla vabalt ka huvi- või valdkonnapõhised.

Selleks et kogukonnad saaksid oma huvide eest seista, tuleks neid käsitleda koostööpartneritena. See eeldab nende kaasamist otsustamisse ja omaalgatusliku tegevuse toetamist. Teisalt saab koostööd teha ainult elujõuliste seltskondadega, kes tegutsevad oma eesmärkide nimel aktiivselt. Märksa raskem on koostöö «uinuvate» kogukondadega, milles puudub aktiivne koostegutsemine.