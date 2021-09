Tennis on spordiala, mis võib pakkuda nii äärmist konservatiivsust kui ka noorte tähtede säravaid tulekuid. Need noored-juuniorid, kes suudavad kõige kõrgemasse tippu tõusta suure slämmi turniiril, peavadki olema tugevad sportlased, sest võita tuleb tervelt seitse mängu.

Esmalt pilk tennise konservatiivsemale poolele. Tuletage meelde viimase poolteise kümnendi meeste suure slämmi turniiride võitjad! Praegu sai USAs oma esimese karika kätte venelane Daniil Medvedev, kes on juba aastaid püsinud maailma paremikus. Vanust on tal nüüdseks 25 aastat. Suures plaanis on aga olnud nii, et kui panustasid kellelegi kolmikust Novak Djokovic – Roger Federer – Rafael Nadal, oli tõenäosus, et saad raha tagasi, umbes-täpselt kolmandik. Kui keegi neist ei võitnud, oli tegemist suurüllatusega.