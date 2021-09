«See on tegelikult üsna üllatav tendents,» nentis Tammaru Postimehele, lisades: «Nõukogude-aegse rände tulemusel tekkinud segregatsioon on arusaadav, sest sisserändajad paigutati uutesse magalapiirkondadesse.»

«Kui laias plaanis vaadata, siis Tallinna keskosa on veel suhteliselt segunenud, kuigi eestlaste osakaal on kasvanud, samas on Ida-Tallinn selgelt venekeelsemaks muutunud. Lisaks Lasnamäele on jõukam venekeelne elanikkond kolinud Piritale. Seega näeme ka venekeelse elanikkonna seas teatavat eraldumist sissetulekute järgi,» tõi akadeemik välja.