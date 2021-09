Ats Albre. FOTO: ITL

Üha tihedamini avalikuks tulevad turvaprobleemid ning koroonakriisi taustal eskaleerunud rahulolematus digiriigiga annavad aimu, et e-riigi kapotialusega pole kõik parimas korras, kirjutab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige Ats Albre.



Tegelikult me ei räägi digiriigist, kui ootame virtuaalses järjekorras oma digilukku pääsemise aega, me räägime riigi pakutavatest teenustest, millega me pole rahul. Nende teenuste lahutamatu osa on IT, just selle osa parendamisega tuleb süsteemselt tegeleda. Kui jätkata samamoodi kui praegu, kasvab riigi IT baastaristut puudutav tehnoloogiline võlg aastas vähemalt 50 miljoni euro kaupa.

Lühidalt juurprobleemist. E-riigi baastaristu ja teenuste vundament pole olnud riigi eelarve planeerimisel kaua aega prioriteetide seas. Eesti on e-riigi lahenduste kasutuselt number üks maailmas, kuid meie staatust maailma kõige efektiivsema riigikorraldusega riigina on hakanud kõigutama kunagi laotud vundamendi lagunemine. Praegu meenutab see jenga torni, kus ühe klotsi peal seisab mitu korrust, ehk siis nüüd on hakanud mõju avaldama, et Eesti investeerib liiga vähe riigi IT jätkusuutlikkusse ja turvalisusse.

Eestis pakutavad riiklikud e-teenused on maailmas endiselt ainulaadsed. Dokumentide digiallkirjastamine, digitaalne aja broneerimine vaktsineerimisele ja maksude deklareerimine on vaid mõned näited harjumuspärasest loetelust, mida e-riigi kodanikena kasutame. Ehk teenused, mida riik pakub, ei ole eraldiseisvad teenused. Me ei saa valida, kas kasutame mingit teenust paberil või digikujul. Digilahendused on Eestis kõigi peamiste riigi avalike teenuste osutamisse sügavalt integreeritud.

Praegu eeldamegi digiteenuste kasutajatena üha paremat kasutajakogemust ja oleme e-riigi klientidena aina nõudlikumad.