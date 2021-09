Hiina parteiriigi suurim relv ei ole tema sõjaline arsenal ega majanduslik mõjuvõim. See on ettekujutus oma võitmatusest. Kuidas saab ükski riik hakata vastu 1,4 miljardi inimese kergesti solvuvatele ja raske käega valitsejatele? Parem on mitte proovida.

Mida rohkem inimesi seda usub, seda tõenäolisemalt osutub see ka tõeks. Seepärast on Rahvusvaheline Parlamentaarne Liit Hiina küsimuses (International Parliamentary Alliance on China, IPAC) nii tähtis. See ühendab 200 seadusandjat 20 seadusandlikust kogust (19 riiki ja Euroopa Parlament), et paljastada Hiina ähvardusi ja neile vastupanu osutada.