Selle kuu algul toimunud Lennart Meri konverentsil osales ka Hristo Grozev (52), kes on viimastel aastatel tuntuks saanud kui üks maailma säravamaid uurivaid ajakirjanikke. Omal ajal ka Eestis meediaäri ajanud Grozevi ja tema firma Bellingcat kontol on nii Donbassi kohal alla tulistatud reisilennuki hukuni viinud operatsiooni korraldajate kui ka Aleksei Navalnõi mürgitajate nimed. Postimees püüdis mõnede minutite jooksul selgust saada, kes on see James Bondi meenutav kangelane.

Just nägin, et Ljubov Sobol (Aleksei Navalnõi lähim kaasvõitleja, kes äsja pages Venemaalt – T. K.) avaldas Instagramis foto, kus ta on koos teiega, ja juures on tekst: «Meie aja Sherlock Holmesiga – ainult et mitte väljamõeldu, vaid tõelisega, vapustava ja andeka uurija Hristo Grozeviga.» Te olete juba legend – kuidas te ise sellisesse kuvandisse suhtute?