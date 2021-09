Riigikohus tõdes oma suvises otsuses, et tulenevalt vastuolust Euroopa Liidu õigusega ei saa meie tänaste kehtivate seaduste alusel enam sideandmeid kuritegude uurimisel kasutada. Kuigi konkreetses asjas oli küsimuse all sideettevõtjate poolt juba säilitatud sideandmetele ligipääsu saamine ja kasutamine krimi­naaluurimistes, pidas riigikohus vajalikuks viidata ka teisele põletavale probleemile. Nimelt on Eesti riik pannud sideettevõtjatele kohustuse säilitada ühe aasta jooksul alates side toimumisest kõik sideseanssi puudutavad andmed, v.a side sisu. Riigikohus tõdes, et kõnealune regulatsioon on Euroopa Liidu õigusega vastuolus, kuna andmete säilitamise kohustus on üldine ja vahet tegemata, koheldes sisuliselt kõiki isikud potentsiaalsete kurjategijatena. Riigikohus ütles selgelt, et riik ei tohi saada ligipääsu riigi poolt pandud õigusvastase kohustuse alusel kogutud sideandmetele.