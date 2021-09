Praeguseks on üle 65 protsendi täisealistest saanud vähemalt ühe kaitsesüsti koroonaviiruse vastu. Samas vanusegrupis 18-39 eluaastat edeneb vaktsineerimine laialdastest võimalustest hoolimata liiga aeglaselt. Ometi on just see vanusegrupp üks kõige liikuvamaid ja kahtlemata ka vajalike digioskustega vaktsineerimisinfo leidmiseks. Kuulda on ka palju pahameelt, et piirangutest ollakse väsinud ja soovitakse tavapärase elukorralduse juurde naasta. Mis siis takistab neid samu minuealisi noori vaktsineerima minemast, et me kõik saaksime naasta avatud ühiskonna juurde?