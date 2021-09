Möödunud pühapäeval otsustasid Soome Rohelised oma üldkogul toetada kanepi legaliseerimist. See trend jõuab peagi ka meile, sest noorem põlvkond näeb üha selgemalt kanepi eeliseid alkoholi ees ja pealegi atlanditaguses prestiižkultuuris on see juba legaalne.

Selles, et kanep on palju parem narkootikum kui alkohol, pole erilist kahtlust, aga ka siin on teaduse sõna ühiskondliku inertsi ees üsna kaitsetu. Alkoholi kahjulikkusest on räägitud nõrkemiseni, see tekitab riigile majanduslikku kahju vähemalt suurusjärgu rohkem (see tähendab kümme korda rohkem, eks) kui aktsiisina sisse toob jne.