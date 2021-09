Hiljutises arvamusloos kirjutas Eesti 200 linnapeakandidaat Marek Reinaas, et Lasnamäe saab inimese kohta viis korda rohkem investeeringuid kui ükskõik missugune teine linnaosa. Lasnamäe linnaosa vanema Vladimir Sveti (Keskerakond) arvates aga on investeeringud Lasnamäele põhjendatud.

Marek Reinaas peab Lasnamäe suure investeeringute osakaalu põhjuseks asjaolu, et just Lasnamäel kandideerib valijate seas suurt toetust omav praegune linnapea Mihhail Kõlvart. «Kui see ei ole poliitiline korruptsioon, siis mis see on?», küsib Reinaas.