Viimane aasta ei ole olnud kerge, kuid seda parem on tõdeda, et meie liit on edukalt vastu pidanud nii pandeemiale kui ka sellega kaasnenud väljakutsetele meie majandusele ja ühiskonnale üldiselt. Kriis pole läbi, kuid tehtud otsused aitavad meil selle lõpu suunas kindlamalt edasi liikuda.

President von der Leyen keskendus oma kõnes palju välispoliitikale ning rõhutas rahvusvahelise koostöö tähtsust. See on väga oluline ka kliimamuutuste vastu võideldes.

Ka Eestis leidub poliitikuid, kes peavad kliimakriisi tühiseks ning meie tööd rohepöörde osas ebavajalikuks. Selline ignorantsus on ohtlik. ÜRO hiljuti avaldatud raport sõnastab selgelt – kliimamuutused on inimtekkelised. Pea jaanalinnu kombel liiva alla peitmine ja vanal viisil jätkamine ei aita meid mitte kuidagi. Roheleppes sätestatu ellu viimine aitab meil muuta Euroopa aastaks 2050 kliimaneutraalseks maailmajaoks, kuid meil on vaja, et ka teised maailma suured majandused tuleksid välja konkreetsete sammudega. President von der Leyen osutas konkreetselt näiteks Hiinale. Euroopa saab kliimamuutuste osas palju ära teha, olla eeskujuks ja toetada sellel teel ka teisi.