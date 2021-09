Raimond Kaljulaid FOTO: Konstantin Sednev

Mitte kunagi varem ei ole ma tänavakampaaniat tehes kuulnud nii palju etteheiteid elektriliste tõukerataste kohta. Meil on kiiresti vaja välja ehitada korralik rattateede võrgustik, kaaluda täiendavaid kiiruspiiranguid ning tagada senisest palju tõhusam järelevalve liiklusseadust rikkuvate sõitjate suhtes, kirjutab riigikogu liige Raimond Kaljulaid (SDE).



Noorematele inimestele elektrilised tõukerattad sageli meeldivad. Need on taskukohane ja mugav alternatiiv autole ja ühistranspordile. Olen kindel, et ka renditõukerattad turule toonud ettevõtted on soovinud oma tegevusega linnakeskkonda paremaks ja vähem autokeskseks muuta.

Kuid paljud lapsevanemad sõna otseses mõttes vihkavad elektrilisi tõukerattaid, sest lastel ei ole enam tänavatel ohutu.

Elektriliste tõukeratastega juhtunud õnnetuste statistika näitab, et augusti alguse seisuga oli 124 tõukerattaõnnetuses saanud viga 129 inimest. Probleem on selles, et ei ole välja ehitatud ohutuid ja kaasaegseid jalgrattateid, mis oleks eraldatud nii autodest kui ka jalakäijatest.

Tallinn võttis 2017. aastal enne eelmisi kohalikke valimisi vastu rattastrateegia, kuid ei ole seda ellu viinud.

Ajutiste punaste rattateede eesmärk on inimeste pahameelt natukegi vähendada. Kiiruga ja kehvasti tehtud lahendused aga paraku tegelikult linnaruumi kõigile ohutuks ja mugavaks ei muuda.