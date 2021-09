Etendust Toompeal sai nautida pikalt ja ega Desdemonat ju ka kohe esimeses vaatuses ära ei kägistata, kuigi on ainuke kandidaat. Meie oma kössitas vaikselt, pilk maas, kuni hakati numbreid lugema. 66, 67, 68 – ja sel hetkel laskus püha vaim riigikogu laest alla, tekkis aupaiste ning kõikse rahvas härdas äratundmises ahhetas: ennäe, see ju president! Pidas esimese kõne, riigikogulased lasid hõlmad lõdvale, aga pidid pettuma: tänas, lubas koostööd, 30 sekundit ja valmis. Kuhu jäi, et joodikud peksavad naisi, igal lapsel pole jalgratast ja rahval rahakoti vahel palgalõhe? Aga noh, jõuab veel. Reha on alati ootel. Soomere astus peale, kui kiitles, et oskab vene keelt. Karis takkajärele lubas, et õpib ära. Ei ole hea see liigne keelteoskus. Akadeemik oligi liiga tark, kes riigikogulastest sellise poolt hääletaks.