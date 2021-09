Oleme üle pooleteise aasta koroonaviirusega maadelnud ning loodetavasti jõudmas selles jõukatsumises viimase matšini. Eesti elanikkonnast on veidi üle poole vaktsineeritud ning juba näeme ka kaitsepookimiste positiivset mõju haiglate töökoormusele koroonapatsientidega. Eesmärgiks seatud tulemused on käegakatsutavad ning viimane lõpupingutus vajab meie kõigi panust.

Vaktsineerimise positiivne mõju on tõestust leidnud. Haiglaravi vajavate patsientide hulgas on ainult alla veerandi jagu vaktsineerituid ning tänu sellele oleme palju paremas olukorras kui varasemates viiruslainetes. Seega võime olla tänulikud, et nii paljud inimesed usaldavad vaktsiine ning on lasknud ennast ka vaktsineerida.