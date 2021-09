Meie perre sündis 2008. aastal teine laps. Umbes kolmeaastasena märkasime, et midagi on pisut teisiti. Lapsel diagnoositi autism.

Praegu käib ta erivajadustega laste koolis ning võib öelda, et koolitee on toetatud. Vaimse arenguhäirega lastel on võimalik kohaliku omavalitsuse (KOV) finantseerimisel saada kaheksaks tunniks päevas tugiisik. Toimetulekuõppe klassid on väikesed, üldjuhul on neis 3–4 õpilast, kellega tegelevad klassijuhataja, abiõpetaja ja tugiisikud. Kuna tähelepanu koondamine õppetegevusele osutus ka sellises klassis liiga keeruliseks, on meil nüüd individuaalõpe.