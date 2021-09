See, kui läbimõeldult ja varakult Omniva valimisteks valmistuma hakkas, avaldas muljet. Võis mõista, et tegu on riigiettevõttele olulise projektiga. Mis sest, et vist peaaegu keegi ei taha tegelikult oma postkastist avastada neid libedaid trükiseid, millel Photoshopi abil läikima löödud fotod ja sageli veel ebausutavamalt mõjuvad hüüdlaused. Kujutan ette, et paljud oigavad järjekordset reklaamilaadungit kastist välja koukides valjult ja viskavad selle kraami siis ära vähem kui kümne sekundiga.