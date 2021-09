Ühel augusti hommikul tegin Kadriorus jalutuskäigu. Presidendilossist möödudes panin tähele, et midagi on muutunud – auvahtkonna sõduritel oli tavapärase ilusa paraadvormi asemel seljas halvasti istuv tavaline laiguline. Seda üritati kompenseerida nahkvööga, mis mõjus sel vormil kui appihüüe.

Miks tuleb rääkida riigiesteetikast? See küsimus on väga sarnane sellega, miks on parem elada rohelusega ümbritsetud, kauni arhitektuuriga korralikus majas. Lagunev hall fassaad, räpane trepikoda ning poriparkla lillepeenra asemel demoraliseerib. Päevast päeva ilu puudumist kogedes on risk kaotada usk ilu võimalikkusesse asjades ja inimestes. Tekib nõiaring: kui ilul on lastud kord lõplikult surra, siis toodab tema laip aina rohkem koleduse mürki. Tulemuseks on inimhinge kõverdumine ehk vaenulikkus ja passiivsus.