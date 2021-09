10. septembril ilmus Postimehes kirjutis «Herem: peame aru saama, et see võibki juhtuda järgnevate aastate jooksul». See on seni kõige karmim ja otsekohesem idaohu hinnang, mida üheltki Eesti kaitsejõudude juhatajalt olen lugenud. Aga kahtlemata realistlik hinnang, mis ei tohi niisama õhku rippuma jääda. Eesti riigil on vaja midagi ette võtta. Ja kohe, nagu sedastab kindralleitnant Martin Herem, mitte aastate pärast.