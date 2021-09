Kõlanud üleskutsed koalitsioon moodustada on õiged, aga sihik vale. Ühineda tuleb Tallinna reformiks ja selle koalitsiooni peamine mõte ei ole vastanduda Keskerakonnale ja Mihhail Kõlvartile. Linnapea Kõlvarti linnavalitsus on näidanud, et ka ülevõim linnavolikogus ei aita, kui süsteem ei toeta linna, vaid toodab ainult süsteemi ennast juurde. Senine projekt Tallinn tuleb lõpetada ja luua uus Tallinn. Samas on selge kõigi nende jaoks, kes oskavad ridade vahelt lugeda, et linnas on ilmselt kokku lepitud sama koalitsioon, mis toimetab riigis. Tundub, et Keskerakond ja Reformierakond on käed löönud, et ka Tallinnas luua stagnatsioonikoalitsioon. See pole aga tuleviku vaatevinklist midagi muud kui järjekordsed maha visatud neli aastat. Linnakodanikel seda küll tarvis ei ole.