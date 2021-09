Olen vahel kimpus väljenditega nagu «demokraatialiikumine» või «demokraatiameelne opositsioon». Kui räägime Hongkongi aktivistide mahasurumisest Hiina julgeolekuseaduse alusel, on lammaste sikkudest eristamine lihtne. Need, keda vangi pannakse, on demokraadid ja endise Briti asumaa kodanikena nad teavad, milliseid väärtusi kaitsevad. Kui vaadelda mõnd kolmanda maailma riiki, siis ei saa sugugi kindel olla, et tänane demokraatiamajakas pole võimule tulles ise autokraatlik. Demokraatia võib olla võimulepääsu võimalus, mitte põhimõte.