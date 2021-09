Lääne poliitikute vaat et üksmeelsed hõiked, et Afganistani ümber käiva suure poliitika tegemise käigus hakkavad Moskva ja Peking toimima tandemina, leiavad praktikas kinnitust vaid osaliselt, kirjutab politoloog Toomas Alatalu.

Praegu on Kabulis kohal Venemaa, Hiina, Pakistani ja Katari saatkond, kõik teised on lahkunud ja püüavad eemalt saavutada (ka mainitud neliku teeneid kasutades) seda, et nende Afganistani jäänud kodanikud ja kohalikest abilised saaksid riigist lahkuda. Nii USA kui Euroopa suurriigid on teatanud, et diplomaatilised suhted Talibani valitsusega luuakse alles pärast mitmete tingimuste täitmist.