Tanel Kiik

Tanel Kiik on suurepärane poliitik, aga mitte nii suurepärane juht. Veel. Kiike tundvad inimesed nimetavad tema peamisteks omadusteks positiivsust, süvenemist, ausust ja viisakat käitumist. Samas on osa nendest tugevustest ka tema nõrkused ning inimlikku käitumist on viimasel ajal jäänud üha vähemaks. Asemele hiilib kõrk ja üle sõitev poliittehnoloogia.



Kiik ei saabu peaaegu kunagi koosolekule ettevalmistamata. Ta on alati asjaga kursis ja teinud «kodused ülesanded» selgeks hindele viis pluss. Ometi ei juhi ta neid koosolekuid ega tee otsuseid. Koosolekuid juhib enamasti keegi teine, aga Kiik räägib koosolekutel, ja ta räägib palju. Koosolekutelgi on ta viisakas, kena ja analüütiline, aga rohke rääkimise tulemusena muutub see kõik roosaks vahuks. Ja see roosa vaht ümbritseb kõiki ministeeriumis, valitsuses ja ühiskonnas.

Minister Kiige strateegilist vaadet ministeeriumi tasemel on vähe. Ta on kena ja kõigil väljast on temale otselink. Kuna Kiik on suure töövõimega ning vajab vähe und, läheb ta kolleegide hinnangul nii sügavale detailidesse, et «kannad ka ei paista välja». Tippjuhi jaoks ei ole see pluss, aga minister Kiik ei tea seda, ta ei ole varem juht olnud ning pole saanud ka juhiks kasvada. See teeb temast nõuniku ministriametis. Kui minister teeb nõuniku tööd ja nõunik juhib ministeeriumi, paralüseerib see kogu masinavärgi. Kõik kiilub kinni ja tulemuseks on kakofoonia. See kakofoonia saadab koroonapandeemia käes rappuvat ühiskonda juba liiga pikka aega.