Oma parema äratundmise vastu alustan Lenini kuulsa tsitaadiga, ehkki seda on lihtne valesti mõista: «Kõikidest kunstidest on meile kõige tähtsam kinokunst.» Lenini ja Lunatšarski vestluses, kust see lendlause on välja nopitud, käis jutt sellest, et just liikuva pildiga on kõige parem harida valdavalt kirjaoskamatut Venemaa rahvast.