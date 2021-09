Tammsaare pargi põhjalik rekonstrueerimine paar aastat tagasi oli märgiline sündmus, sest Tallinnas tervikuna on avalik haljastus jõhkralt alahooldatud. See on tegelikult laiem kultuuriline probleem, erinevalt lääneeurooplastest arvavad talutaustaga eestlased, et rohi ja puud-põõsad kasvavad iseenesest ning nende hoolduse peale pole mõtet kulutada, kirjutab Eesti kunstiakadeemia rektor ja arhitektuuriajaloolane Mart Kalm.