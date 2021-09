Teised riigid on teine asi. Üks peamisi taktikaid Kremli aktiivmeetmete arsenalis on separatistlike meeleolude õhutamine välismaal. See sai alguse, kui Nõukogude Liit oli lagunemas, ja on kestnud siiamaani. Saavutuste hulka kuuluvad lahku löönud enklaavid Gruusias ja Moldovas, mäss Ukraina Donbassis ja Krimmi hõivamine. Vähem edukate jõupingutuste hulka kaugemal kuuluvad iseseisvuse pooldajate julgustamine Texases ja Californias.