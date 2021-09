Kõik, kõik on uus septembrikuus – algab kulumiseni pruugitud lastesalmike. Mis seal kõik oli, aabits uus ja ranits uus, ja vist on uus ka koolipluus – no vast mõni laps läheb kooli ka vana ranitsa ja vana pluusiga, aga üks aasta mõtteline algus on kindlasti septembris. Kes ei mäletaks oma vihkude peale kirjutatud õppeaastaid, olid need siis 75/76 või 95/96 või veel mingid muud numbrid, aga kuidagi imelik ja harjumatu oli seda uut kombinatsiooni kirjutada, kuidagi tähtis ja pidulik olla aasta vanem, aasta suurem, aasta tähtsam ja elule lähemal. Mina mäletan päris selgesti seda aega, kui viienda klassi lapsed tundusid mulle väga suured, peaaegu täiskasvanud, püüdmatult kaugel ja kõrgel. Kool on ju nagu trepp, mida mööda ronid justkui ikka näiliselt kõrgemale ja kõrgemale, kuni oled täitsa ülal väljas, kust näed ümberringi, näed igale poole ja elu su ümber on järsku sinu oma, see täiskasvanuelu, suurte elu, ilma koolikottide ja vihikuteta.