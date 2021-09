Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Kõik algas 1756. aasta jaanipäeva paiku, mil Raadi mõisnik rittmeister Karl von Liphart andis kahe talupojast pärisorja lapsed Tartu linnaarsti August Wilhelm Schulinuse meelevalla alla, et see nende peal rõugete inokulatsiooni (variolatsiooni) katsetaks. (Variolatsiooni käigus nakatati inimesi rõugehaige paranevatest haavanditest saadud materjaliga – toim.)

Muidugi püüti seda kõike teha salaja ja lastevanemate teadmata. Pärast pookimist viidi lapsed väidetavalt ühte kaugesse tallu peitu. Ometigi said vanemad haisu ninna ning ühe lapse isa tuli teise lapse emaga paika, kus lapsed juba kuivavate rõugearmidega vabas õhus ringi jooksid ja end hästi tundsid. Ema, kellel kodus veel pool tosinat last, tahtis kindlasti oma lapse kaasa võtta, vaatamata sellele, et ka tema laps oli hea tervise juures. Naist püüti jõuga takistada.