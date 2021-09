Põhiseaduse loome- ja toimelugu näitab, et tegelikult pälvib põhiseaduslikest institutsioonidest enim tähelepanu vabariigi president. 2002. aastal välja antud kogumiku «Põhiseaduse tulek» kohaselt olid vabariigi presidendiga seotud küsimused põhiseaduse assamblees kõige enam arutlusel olnud teemad. Tunnetuslikult võib väita, et põhiseaduse toimelugu on loomelooga sarnane – vabariigi presidendi institutsioon on ka praegusel ajal kirglike väitluste objekt. Järelikult, rahvast see huvitab, rahval on presidenti vaja. Sestap tuleks kuulutada ettepanekud presidendi institutsiooni kaotamiseks ennatlikuks, kuigi mitte üdini põhjendamatuks.