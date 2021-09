Need hetked, teate küll. Vahel meil kõigil, mõnel paraku sageli. Hetked, kus jaks on otsas ja kõik tundub mõttetu, ise kaasa arvatud. Maailm on arusaamatu, tulevik tume. Oled üritanud mõnd probleemi lahendada, higipull otsa ees, aga ei õnnestu. Tuhanded pisiasjad, mis on korraga mingil salapärasel totral moel emotsionaalselt nii pagana tähtsad. Ja siis, teinekord, kesk masendust, teravat hingevalu või hoopis totaalset tuimust, tunne, et enam üldse ei jaksa.