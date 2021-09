Lugematu arv kordi on nenditud, et pärast katastroofilisi 9/11 rünnakuid pole maailm enam endine. See on tõsi, sest 9/11 muutis ameeriklaste hirmutaju ning kummutas uskumuse, et laiuvad ookeanid kaitsevad Ühendriike võimaliku välisagressiooni eest. Riiki rünnati aga tema südames, mistõttu oli see lisaks inimelude kaotusele valus ka sümboolses mõttes.