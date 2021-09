On muidugi selge, et humanitaaria asub kuskil ahaa ja uhuu vahel, kuid tal on võime õpetada inimesele mitut olulist asja, kirjutab kirjanik ja Postimehe uus kolumnist Paavo Matsin.

Kui mõelda kaksiktornide tragöödiale, on võrdlemisi tavaline ilmselt äratundmine, et inimene ei oska ikka suurt midagi ennustada. Tõesti, kui võtta mõni ootamatu katastroof, siis kehtib reegel, et me tavaliselt ei näe neid väikeseid kvantitatiivseid muudatusi ühiskonnas ja meid ümbritsevas, mis kogu aeg tasakesi toimuvad, et jõuda siis lõpuks mingile kvalitatiivselt teistsugusele tasandile. Me ei oska näha ühiskonna väikeseid mullikesi enne keemahakkamist. Kaoseteooria klassikaline näide on toolil istuvast mehest, kellel võib päris pikka aega juukseid ükshaaval märkamatult välja tõmmata, enne kui keegi järsku karjatab, et mingi kiilakas on ruumis!