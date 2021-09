Tänavusel õppeaastal on ligi paarkümmend tuhat põhikooliõpilast, kelle aktustel ja klassiruumides kõlab vaid vene keel, võõrkeeletunnid mõistagi välja arvatud. Suur osa neist on Narvas, kus kokku üheteistkümnes üldhariduskoolis napib endiselt eesti keele õppe võimalusi nii noortele kui ka täiskasvanutele, kirjutab kolumnist Mihkel Tikk.

Kahjuks pole paljudes Narva koolides tööl mitte ainumastki eesti emakeelega õpetajat. Kui mõni peakski tulema, väsitakse tihti kiirelt ning naastakse eestikeelsemasse töö- ja elukeskkonda. Seepärast on tarvis head kaasamiskogemused mujalt Eestist ja kaugemaltki siia meelitada ning Narva võtmes tööle rakendada. Alles vastalanud õppeaastal alustati esimeste eestikeelsete huviringide tööga, et noored saaksid ka mitteformaalses keskkonnas rakendada ja arendada oma eesti keelt.

Siiski jääb keeleõpe poolikuks, kui võõrkeelekasutus jääb vaid klassiruumi seinte vahele. Tallinnas ja Tartus on see lihtsam, kuna ümbritsevas linnaruumis kuuleb eesti keelt palju. Ida-Virumaal on see keerulisem, kuna ka avalikus ruumis on eesti keele rääkijaid väga vähe.