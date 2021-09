Mina: «Aga ELil ei ole võimekust ega tahtmist tegelda Venemaa-ohuga, mis on idapoolsete liikmesriikide esmane mure. Ilma USA ja NATO panuseta ei suuda me Venemaad heidutada ega end kaitsta.»

Kolleeg: «Aga ELi strateegiline autonoomia ei tähenda mingit ohtu või konkurentsi NATO-le! See ei puuduta üldse kollektiivkaitset, muidugi jääb see ka edaspidi NATO ülesandeks. EL peab suutma iseseisvalt läbi viia näiteks sõjalisi operatsioone lõunanaabruses.»

Mina: «Nõus, et EL peab panustama rohkem lõunanaabruses. Aga mis mõttes me siis räägime strateegilisest autonoomiast, kui EL ei suuda ega kavatsegi osa liikmesriikide eksistentsiaalsete ohtudega tegelda? Eesti jaoks on ka edaspidi esmane kaitsepoliitika raamistik NATO.»

Jõuame viisakalt järeldusele, et oleme paljuski ühte meelt, aga rõhuasetused on erinevad. Tõdeme ka, et igal juhul peavad Euroopa riigid tõstma oma kaitsevõimekusi. Just viimane ongi tegelikult Euroopa strateegilise autonoomia võtmeküsimus, millele ELi aruteludes püütakse mitte tähelepanu pöörata, kuna tegu on poliitiliselt ebamugava teemaga. ELi liikmesriikide