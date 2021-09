Pole uudis, et Eesti on infosõja sihtmärk, olles pidevate liba-, vale- ja võltsuudiste keerises. Seda enam tuleb tähele panna, et me ise ei levitaks valeinfot. Aga ei, augusti lõpupoole jooksis ka eesti meediast läbi Briti veebiportaali money.co.uk teade, et Tallinn on maailma linnadest jalgrattasõbralikkuselt lausa teisel kohal, jäädes maha vaid Kopenhaagenist.