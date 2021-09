Loodan, et head Eesti koolihariduse korraldajad ei pahanda, kui sissejuhatusena väidan, et olen ise ka mõne aasta kooliharidust saanud: algkooliealisena okupatsioonieelses Eestis, teismelise pagulasena Rootsis. Kutsutud sisserändajana olen koos abikaasaga elanud 41 aastat Kanadas – ilma kuulmata, et mõni sisserändaja oleks avalikult soovinud, et nende lapsed saaksid kohustusliku koolihariduse oma emakeeles või et õpetajad peaksid oskama sisserändajate emakeelt – selgitamaks, mis riigikeele õppijal jäi arusaamatuks.