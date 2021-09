Samas ei saa tervishoiukõrgkool(id) olla keerulisel ajal tervishoiusüsteemi ainus varuressurss. Õppijad on õppijad ja neid õppejõu otsese toeta keerulisse olukorda panna ei ole kõige mõistlikum. On arusaadav, et teatud olukordades ja tingimustes pole teist valikut ning saadakse hakkama. Seda kinnitab möödunud aasta ja tänavune kevad. Kuid tervishoiusüsteemi turvalisus ja järjepidevus tuleneb planeeritud ja rahastatud koolituskohtade mahust, mis sisaldab ka reservi. Samas ei piisa õdede vastuvõtuarvust tervishoiusüsteemi järjepidevuse tagamiseks. Siin tuleb vaadata suurt pilti ja kõiki erialasid koos.

Arusaadav on, et eelarve seab piirid, kuid mida vähem on tervishoiutöötajaid, seda kaugemal on teenus.