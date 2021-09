Eelmine nädal sai lugeda positiivset uudist, et teise kvartali majanduskasv oli ligi 13 protsenti eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Selle valguses on aeg ümber mõelda ja tagasi pöörata riigikaitset puudutavad kärped, kirjutab Euroopa Parlamendi liige Riho Terras (Isamaa).

Olukord on aga muutunud: teise kvartali majanduskasv võrdluses eelmise aasta sama perioodiga oli 12,9 ja 2019. aasta teise kvartaliga 4,7 protsenti. Selline tugev kasv on märk sellest, et maksutulu laekumine on korralik ja riigi rahakott kosub. Enam ei ole põhjust pessimismiks, mis varasemalt maad võttis – tuleviku väljavaade on paljulubav ja varasemad otsused tuleb vastavalt sellele ümber hinnata.