Põhiseaduse järgi on Eesti president riigipea, kellel puudub sisuline võim. President ei saa teha poliitikat, küll saab ta aga riiki esindada. Seetõttu on alates Lennart Merist kujunenud arusaam, et presidendi roll on olla mingil moel ühiskonna südametunnistus. Iga president on seda ise moel interpreteerinud. Samas on selline heroiline riigipea roll täiesti ebarealistlik. Ühiskond ei ole ammu enam ühetaoline; erinevused ei ole mitte ainult loomulik osa tänapäeva ühiskondadest, vaid on palju valdkondi, kus mitmekesisus on väärtus iseeneses. Näiteks kultuuris, teaduses või majanduses on mitmekesisus sageli uute ideede ja arengu allikas. Ükski inimene ei saa täita mitmekesise ühiskonna südametunnistuse rolli.