Olen pikka aega leidnud, et Eesti demograafiline olukord on meie absoluutselt kõige suurem väljakutse, tähendades küsimust, kas meie keel, kultuur ja rahvas jääb kaugemas perspektiivis ellu. Pärast Teist maailmasõda ja tänapäevani välja on fookustatud demograafiline mure olnud seotud suhetega idanaabriga. Näiteks suur sisseränne ida poolt 1970. ja 1980. aastatel.

Küll aga usun, et pikemas perspektiivis nihkub probleemi raskuspunkt mujale ja on seotud inimkonna globaalsete väljakutsetega. Kliima soojenemine on nii Eesti kui ka globaalne väljakutse, kus teadlased väidavad, et meie elustiil on süüdlane, ja eks see nii ole, ehkki õppisin kunagi algkoolis, et meie piirkonnas oli 10 000 aastat tagasi kilomeetripaksune jää.