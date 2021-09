Saksa sõdur Afganistanis Kunduzi provintsis 2012. aastal. Saksamaa oli USA järel suuruselt teine jõud Afganistanis. FOTO: JOHANNES EISELE/Scanpix

Talibani hiljutine võimuletulek Afganistanis ei tähista uut verstaposti mitte ainult selle riigi, vaid kogu piirkonna ajaloos. Mida on Afganistanis oodata? Suure tõenäosusega juhtub midagi sarnast sellega, mis juhtus Iraanis 1979. aastal pärast islamirevolutsiooni. Kuid on üks teatud erinevus: Afganistanis, kus haridustase on madalam, riik on mitu korda vaesem kui Iraan ja ühiskond veel konservatiivsem, tõotab islamiseerimine olla palju karmim, teisitimõtlejatele halastamatum ja veel vähem tsiviliseeritud, kui oli Iraanis. Afganistani nõrk riiklus on suures osas saanud omamoodi hõimudeüleseks moodustiseks riigis, kus sajad ja tuhanded hõimud on üksteisega vastasseisus.



Lisaks on Afganistani haridustase väga madal ning haridust annavad sageli ühel või teisel viisil konservatiivsed salafistlikud ja vahhabistlikud õpetajad. Need, kes tõesti toetasid läänestumist ja enam-vähem demokraatlikku lähenemist, on riigist kas juba välja rännanud või teevad seda. Need tegurid on oluliselt hõlbustanud ja aitavad endiselt kaasa islamistlike radikaalsete ideede kasvule. Pole juhuslik, et al-Qaeda valis omal ajal baasiks just 1990. aastate Afganistani. Kas 2021. aastal võib ka nii minna?