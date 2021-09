Lähenevate Vene Riigiduuma valimiste eel on Keskerakonna koostööpartner Ühtne Venemaa hädas, sest kardetakse, et isegi kõikide tõsiseltvõetavate oponentide valimistest eemalejätmine – mitteregistreerimise, vangipaneku või eksiili sundimise kaudu – ei too neile piisavat edu. Kirjanik Viktor Šenderovitš kiidab Ehho Moskvõ blogis Ühtse Venemaa suurtest humanistidest poliittehnolooge, kes püüavad säästa Boriss Višnevskit, kes ausa inimesena on ilmselt eksitusena valimisteks registreeritud, peaaegu kindlast surmast.